Теперь любой желающий может присоединиться к поиску таинственной девятой планеты

Фото: AmericaRU.com
Десятая планета – гипотетический объект за Плутоном. Ее существование косвенно доказано астрономическими данными, и ученые занимаются ее поиском уже несколько лет. Скорее всего, она больше Земли и меньше Нептуна.
Новая инициатива НАСА и университета Калифорнии в Беркли под названием Backyard Worlds направлена сбор средств и желающих искать девятую планету. Для этого будут использоваться архивные данные наблюдений миссии Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), целью которой является обнаружение астероидов и других тусклых объектов в небе.
Вполне возможно, что планета №9 - или, возможно, одна-две звезды «коричневый карлик», - таится в снимках пространства вокруг Солнечной системы. Эта планета может быть в 500 раз дальше от Солнца, чем Земля, но все равно оставаться частью нашей звездной системы.
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