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Главная страница → Раздел: ПрогрессТеперь любой желающий может присоединиться к поиску таинственной девятой планеты
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Теперь любой желающий может присоединиться к поиску таинственной девятой планеты


Теперь любой желающий может присоединиться к поиску таинственной девятой планеты
Фото: AmericaRU.com
Охота за девятой планеты Солнечной системы обостряется. Теперь любой желающий может присоединиться к поиску планеты номер 9 – нужен лишь компьютер, подключенный к Интернету, много терпения и желания искать маленькую тусклую точку на экране.

Десятая планета – гипотетический объект за Плутоном. Ее существование косвенно доказано астрономическими данными, и ученые занимаются ее поиском уже несколько лет. Скорее всего, она больше Земли и меньше Нептуна.

Новая инициатива НАСА и университета Калифорнии в Беркли под названием Backyard Worlds направлена сбор средств и желающих искать девятую планету. Для этого будут использоваться архивные данные наблюдений миссии Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), целью которой является обнаружение астероидов и других тусклых объектов в небе.

Вполне возможно, что планета №9 - или, возможно, одна-две звезды «коричневый карлик», - таится в снимках пространства вокруг Солнечной системы. Эта планета может быть в 500 раз дальше от Солнца, чем Земля, но все равно оставаться частью нашей звездной системы.
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