Теперь любой желающий может присоединиться к поиску таинственной девятой планеты

1 марта 2017 года, 19:45

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110403

Охота за девятой планеты Солнечной системы обостряется. Теперь любой желающий может присоединиться к поиску планеты номер 9 – нужен лишь компьютер, подключенный к Интернету, много терпения и желания искать маленькую тусклую точку на экране.Десятая планета – гипотетический объект за Плутоном. Ее существование косвенно доказано астрономическими данными, и ученые занимаются ее поиском уже несколько лет. Скорее всего, она больше Земли и меньше Нептуна.Новая инициатива НАСА и университета Калифорнии в Беркли под названием Backyard Worlds направлена сбор средств и желающих искать девятую планету. Для этого будут использоваться архивные данные наблюдений миссии Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), целью которой является обнаружение астероидов и других тусклых объектов в небе.Вполне возможно, что планета №9 - или, возможно, одна-две звезды «коричневый карлик», - таится в снимках пространства вокруг Солнечной системы. Эта планета может быть в 500 раз дальше от Солнца, чем Земля, но все равно оставаться частью нашей звездной системы.