Искусственный интеллект Facebook будет вычислять пользователей, склонных к суициду

1 марта 2017 года, 19:05

Фото: AmericaRU.com

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Новые алгоритмы искусственного интеллекта Facebook будут вычислять сообщения пользователей, которые выражают суицидальные мысли.Социальная сеть разработала алгоритмы, которые помогут определять предупредительные знаки в сообщениях и комментариях пользователей. После того, как эти подозрения подтвердятся командой специалистов Facebook, владельцу аккаунта предложат способы, куда он может обратиться за помощью. Сеть имеет партнерские отношения с несколькими организациями по охране психического здоровья США, и клиенты получат уведомление с полезной информацией через Messenger.Пока инструмент проходит тестирование только в США. Это знаменует собой первый этап использования искусственного интеллекта для проверки сообщений по сети.Основатель Fаcebook Марк Цукерберг (Mark Zukerberg) объявил в прошлом месяце, что сеть также будет использовать алгоритмы для идентификации сообщений, оставленных террористами, среди контента другого содержания.