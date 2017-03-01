NASA по решению суда вернуло мешок лунной пыли женщине из Чикаго

1 марта 2017 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Мешок лунной пыли, собранной во время миссии «Аполлон-11» по решению суда будет возвращен Нэнси Ли Карлсон (Nancy Lee Carlson), жительнице Чикаго.Мешок пыли с Луны бесценен, но был ошибочно продан правительством. Когда ошибка была обнаружена, покупательнице отказали в получении товара. Женщина подала в суд, и решение было принято в ее пользу – Национальному аэрокосмическому агентству придется передать права на владение этим мешком Нэнси Ли Карлсон.В детстве американка следила за ходом миссии «Аполлон-11», как астронавты собирали образцы лунной породы для доставки на Землю. Ей и не снилось, что у нее будет собственный мешок с кусочками Луны. Она купила упаковку лунной пыли за 995 долларов через интернет-аукцион правительства. Лот попал на торги из-за бюрократический неразберихи. Когда женщина послала артефакт в NASA, чтобы проверить его , чиновники нашли в нем присутствие лунной пыли и отказались возвращать мешок.