Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:44 am | Чикаго 8:44 am | Сан-Франциско 6:44 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессNASA по решению суда вернуло мешок лунной пыли женщине из Чикаго
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

NASA по решению суда вернуло мешок лунной пыли женщине из Чикаго


NASA по решению суда вернуло мешок лунной пыли женщине из Чикаго
Фото: AmericaRU.com
Мешок лунной пыли, собранной во время миссии «Аполлон-11» по решению суда будет возвращен Нэнси Ли Карлсон (Nancy Lee Carlson), жительнице Чикаго.

Мешок пыли с Луны бесценен, но был ошибочно продан правительством. Когда ошибка была обнаружена, покупательнице отказали в получении товара. Женщина подала в суд, и решение было принято в ее пользу – Национальному аэрокосмическому агентству придется передать права на владение этим мешком Нэнси Ли Карлсон.

В детстве американка следила за ходом миссии «Аполлон-11», как астронавты собирали образцы лунной породы для доставки на Землю. Ей и не снилось, что у нее будет собственный мешок с кусочками Луны. Она купила упаковку лунной пыли за 995 долларов через интернет-аукцион правительства. Лот попал на торги из-за бюрократический неразберихи. Когда женщина послала артефакт в NASA, чтобы проверить его , чиновники нашли в нем присутствие лунной пыли и отказались возвращать мешок.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110399
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus