На шоколадных фабриках Hershey сократят 15% работников

Фото: AmericaRU.com
Шоколадная компания из Пенсильвании в последние годы испытывает трудности из-за пропаганды нового режима питания для американцев и замедления экономического роста на развивающихся рынках.
Hershey сократит примерно 2700 рабочих мест, в основном, это почасовые сотрудники за пределами США. Это позволит скорректировать прибыль на 23% до конца 2019 года. Порядка 16,5 тысяч рабочих компании работают полный рабочий день, и 1,6 тысяч – неполный.
Производитель шоколадок и арахисового масла также пытается увеличить прибыль за счет выхода на другие рынки – компания купила бренд по производству вяленой говядины и фирму по созданию белковых напитков. Но пока продажи выросли за год лишь на 0,7%.
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