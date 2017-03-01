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На шоколадных фабриках Hershey сократят 15% работников


На шоколадных фабриках Hershey сократят 15% работников
Фото: AmericaRU.com
Американский кондитерский гигант Hershey Co. планирует сократить 15% своей рабочей силы по всему миру в рамках усилий по повышению рентабельности в течение ближайших двух лет.

Шоколадная компания из Пенсильвании в последние годы испытывает трудности из-за пропаганды нового режима питания для американцев и замедления экономического роста на развивающихся рынках.

Hershey сократит примерно 2700 рабочих мест, в основном, это почасовые сотрудники за пределами США. Это позволит скорректировать прибыль на 23% до конца 2019 года. Порядка 16,5 тысяч рабочих компании работают полный рабочий день, и 1,6 тысяч – неполный.

Производитель шоколадок и арахисового масла также пытается увеличить прибыль за счет выхода на другие рынки – компания купила бренд по производству вяленой говядины и фирму по созданию белковых напитков. Но пока продажи выросли за год лишь на 0,7%.
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