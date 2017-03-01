На шоколадных фабриках Hershey сократят 15% работников

1 марта 2017 года, 18:15

Фото: AmericaRU.com

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Американский кондитерский гигант Hershey Co. планирует сократить 15% своей рабочей силы по всему миру в рамках усилий по повышению рентабельности в течение ближайших двух лет.Шоколадная компания из Пенсильвании в последние годы испытывает трудности из-за пропаганды нового режима питания для американцев и замедления экономического роста на развивающихся рынках.Hershey сократит примерно 2700 рабочих мест, в основном, это почасовые сотрудники за пределами США. Это позволит скорректировать прибыль на 23% до конца 2019 года. Порядка 16,5 тысяч рабочих компании работают полный рабочий день, и 1,6 тысяч – неполный.Производитель шоколадок и арахисового масла также пытается увеличить прибыль за счет выхода на другие рынки – компания купила бренд по производству вяленой говядины и фирму по созданию белковых напитков. Но пока продажи выросли за год лишь на 0,7%.