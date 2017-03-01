Технические работники Кремниевой долины, имеющие семью, чувствуют себя бедными

1 марта 2017 года, 17:40

Фото: AmericaRU.com

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Многие технические работники компаний Кремниевой долины считают, что их доходы не соответствуют расходам, которые им приходится делать, живя в дорогом регионе.В частности, инженеры Twitter, которые разменяли четвертый десяток, заявляют, что им «приходится едва сводить концы с концами», поскольку они зарабатывают порядка 160 тысяч долларов – этого недостаточно, чтобы содержать семью, живя в Бей Эриа. Имея жену и детей, приходится оплачивать дома в Сан-Франциско, которые включает всего 2 комнаты и стоят неоправданно дорого», - и это «ультра-дешевая версия» для такого города.«Семьи вытеснены с рынка», - говорят семейные технари. По их словам, все больше заведений превращаются в хип-кафе, подходящие для одиноких молодых людей, но не для пар с детьми.За последние пять лет технологический бум Кремниевой долины спровоцировал астрономический рост стоимости жилья и цен в районе – в настоящее время жизнь здесь считается одной из самых дорогостоящих в мире. Чрезмерно высокая стоимость вытеснила учителей, городских рабочих, пожарных и других представителей среднего класса, не говоря уже о жителях с низким уровнем доходов – все они живут за пределами Сан-Франциско. Теперь и IT-шники жалуются на дороговизну.Около 1% работников готовы уехать из Кремниевой долины, поскольку лишь аренда жилья забирает 40-50% зарплаты технических сотрудников компаний.