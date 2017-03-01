Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:44 am | Чикаго 8:44 am | Сан-Франциско 6:44 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаТехнические работники Кремниевой долины, имеющие семью, чувствуют себя бедными
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Технические работники Кремниевой долины, имеющие семью, чувствуют себя бедными


Технические работники Кремниевой долины, имеющие семью, чувствуют себя бедными
Фото: AmericaRU.com
Многие технические работники компаний Кремниевой долины считают, что их доходы не соответствуют расходам, которые им приходится делать, живя в дорогом регионе.

В частности, инженеры Twitter, которые разменяли четвертый десяток, заявляют, что им «приходится едва сводить концы с концами», поскольку они зарабатывают порядка 160 тысяч долларов – этого недостаточно, чтобы содержать семью, живя в Бей Эриа. Имея жену и детей, приходится оплачивать дома в Сан-Франциско, которые включает всего 2 комнаты и стоят неоправданно дорого», - и это «ультра-дешевая версия» для такого города.
«Семьи вытеснены с рынка», - говорят семейные технари. По их словам, все больше заведений превращаются в хип-кафе, подходящие для одиноких молодых людей, но не для пар с детьми.

За последние пять лет технологический бум Кремниевой долины спровоцировал астрономический рост стоимости жилья и цен в районе – в настоящее время жизнь здесь считается одной из самых дорогостоящих в мире. Чрезмерно высокая стоимость вытеснила учителей, городских рабочих, пожарных и других представителей среднего класса, не говоря уже о жителях с низким уровнем доходов – все они живут за пределами Сан-Франциско. Теперь и IT-шники жалуются на дороговизну.

Около 1% работников готовы уехать из Кремниевой долины, поскольку лишь аренда жилья забирает 40-50% зарплаты технических сотрудников компаний.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110395
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus