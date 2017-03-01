Google создает новый телеканал YouTube для молодых пользователей

1 марта 2017 года, 17:10

Фото: AmericaRU.com

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Директор по развитию бизнеса YouTube Роберт Канкл (Robert Kuncl) представил сервис YouTube TV, который будет транслировать различные телевизионные каналы. Стоимость подписки на такой сервис составит 35 долларов в месяц, при этом основной целевой аудиторией станут молодые люди.Google Inc. наращивает спектр услуг развлечений, открывая новый сервис YouTube TV, который позволит абонентам смотреть прямые трансляции топовых телеканалов. Служба будет запущена в течение ближайших месяцев и будет сотрудничать с 40 телевизионными сетями, включая CBS, ABC, ESPN, Fox и NBC.Поскольку большинство молодых людей использует смартфоны для просмотра видео, то это привлечет дополнительное количество зрителей, желающих смотреть телеканалы на своем мобильном устройстве.«Нет сомнений, что поколение «тысячелетия» любит смотреть телеканалы, но зачастую ТВ остается доступным лишь традиционными способами. Теперь молодым людям не придется в обязательном порядке смотреть телевидение, сидя в гостиной. Достаточно лишь подключиться через смартфон», - говорит исполнительный директор YouTube Сьюзан Воджиски.Через новый сервис Google выходит на переполненный рынок услуг интернет-телевидения услуг, на котором уже работают Apple TV, Sling TV, Sony PlayStation и Vue DirecTV . Популярный онлайн видео сайт Hulu также планирует запустить свой собственный инструмент для трансляции традиционных телеканалов.