Барак и Мишель Обама заключили контракт на издание мемуаров

1 марта 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Бывший Президент США Барак Обама (Barack Obama) и первая леди Мишель Обама (Michelle Obama) подписали договор с издательским домом Penguin Random House на выпуск книги мемуаров.В пресс-релизе издательского гиганта говорится лишь, что «предстоящие книги» будут опубликованы, но нет никаких подробностей об их содержании. Согласно сообщению в Financial Times, гонорар за издание этих книг превысил 60 миллионов долларов, и несколько издателей пытались заключить сделку с бывшим главой Америки и его женой.Бывший Президент не делал секрета из того, что планировал написать книгу после того, как покинет свой пост. Ранее он уже издавал книги, ставшие бестселлерами, - «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды».Другие американские лидеры также выпускали мемуары, - в частности, Джордж Буш и Билл Клинтон. В свое время они попадали на первое место среди лидеров продаж книг рейтинга USA Today.