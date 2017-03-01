22 торнадо пронесли по Среднему Западу, погибло 3 человека

1 марта 2017 года, 16:00

Фото: AmericaRU.com

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По всему Среднему Западу США прошлись сильные грозы, порядка 22 торнадо были зафиксированы в регионе. В результате буйства стихии погибло три человека, сообщают местные власти.Люди погибли из-за аварии на шоссе во время прихода торнадо, автомобили перевернулись из-за сильного ветра. В общей сложности, порядка 100 миллионов человек находятся в зоне суровой погоды. По данным Национальной службы погоды, торнадо прошли через штаты Иллинойс, Миссури, Теннесси, Индиану и Айову.По сообщению дорожного патруля, один мужчина погиб на автотрассе южнее Перривилля, Миссури – торнадо обрушился на свалку старых автомобилей неподалеку от шоссе, водители и пассажиры трех машин были поражены мусором. «Смерч поднял в воздух 15-20 старых автомобилей, часть этого мусора упала на шоссе Interstate 55», - говорится в заявлении патрульных.Еще один человек погиб в Оттаве, штат Иллинойс, из-за падения дерева. Несколько человек получили травмы. Третья жертва – тоже из Иллинойса. В Кроссвилле мужчину нашли мертвым в поле позади сильно поврежденного дома, его жена получила ранения и была доставлена в местную больницу.Сейчас в зоне поражения спасатели расчищают мусорные завалы и дороги. С завтрашнего дня начнется работа по оценке и устранению ущерба.