Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:44 am | Чикаго 5:44 am | Сан-Франциско 3:44 am
Главная страница → Раздел: УкраинаКобзон призвал игнорировать Евровидение-2017 в Киеве
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Кобзон призвал игнорировать «Евровидение-2017» в Киеве


Кобзон призвал игнорировать Евровидение-2017 в Киеве
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, находящийся под санкциями Запада из-за поддержки пророссийский боевиков «ДНР/ЛНР», призвал российских артистов игнорировать песенный конкурс «Евровидение-2017» в украинском Киеве. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Я категорически против выступать перед аудиторией, которая будет русофобстовать и унижать достоинство моей страны, моих коллег. Поэтому надо категорически игнорировать проведение праздника», - заявил российский депутат, обозвав Украину страной, которая «уничтожает людей».

«Пускай исполнители, которые оказались ненужными ни здесь и ни там, Приходьки и Максаковы, пускай радуются, что они там находятся», - добавил Кобзон, имея ввиду артитов, критично относящихся к агрессии РФ против Украины.

Отметим, что на «Евровидении-2016» победу одержала украинская певица Джамала со своей песней о депортации крымских татар советскими властями. Согласно правилам, следующий конкурс должен состоятся на родине победителя.

Читайте также: В Госдуме РФ предложили отправить на Евровидение в Киев персону нон грата Кобзона.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110387
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus