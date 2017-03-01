Кобзон призвал игнорировать «Евровидение-2017» в Киеве

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Я категорически против выступать перед аудиторией, которая будет русофобстовать и унижать достоинство моей страны, моих коллег. Поэтому надо категорически игнорировать проведение праздника», - заявил российский депутат, обозвав Украину страной, которая «уничтожает людей».
«Пускай исполнители, которые оказались ненужными ни здесь и ни там, Приходьки и Максаковы, пускай радуются, что они там находятся», - добавил Кобзон, имея ввиду артитов, критично относящихся к агрессии РФ против Украины.
Отметим, что на «Евровидении-2016» победу одержала украинская певица Джамала со своей песней о депортации крымских татар советскими властями. Согласно правилам, следующий конкурс должен состоятся на родине победителя.
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