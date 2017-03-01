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Украинцы вывели спецназ из Авдеевки


Украинцы вывели спецназ из Авдеевки
Фото: AmericaRU.com / dn.npu.gov.ua
Спецподразделение Нацполиции Украины КОРД, бойцы которого в последнее время охраняли порядок в обстреливаемом боевиками городе Авдеевке, отбыли на место постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба НП в Донецкой области.

«В результате последних обстрелов боевиков... жители города оставались без света. По распоряжению главы полиции Донетчины в воскресенье, 26 февраля, для обеспечения публичной безопасности и оказания помощи мирным жителям в Авдеевку был отправлен отряд из числа сотрудников КОРД», - рассказали полицейские, отметив, что «бойцы спецподразделения несли службу исключительно в ночное время (…) чтобы не только предотвратить факты мародерства и других правонарушений, но и мгновенно прийти на помощь людям в случае необходимости».

Как только ситуация в городе немного наладилась, а электроснабжение восстановили, спецназовцев вернули на место постоянной дислокации.

В НП напомнили, что ситуация в районе Авдеевки обострилась в конце января 2017 года. За это время в результате обстрела боевиков погибли 5 мирных жителей города, 10 получили ранения. Более 370 зданий были повреждены.

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