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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине судят мужчину, нанесшего жене 128 ножевых ранений
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В Украине судят мужчину, нанесшего жене 128 ножевых ранений


В Украине судят мужчину, нанесшего жене 128 ножевых ранений
Фото: AmericaRU.com
В суд передано дело жителя украинского города Павлограда, который в ходе ссоры нанёс собственной жене 128 ножевых ранений. Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года в Павлограде на лестничной площадке у квартиры, где проживала потерпевшая. «Между супругами возникла ссора, в ходе которой… мужчина с особой жестокостью нанес жене 128 ударов заранее заготовленным кухонным ножом», - рассказали в прокуратуре, отметив, что после убийства преступник забрал у жены около 34 тысяч гривен.

«Однако на этом злоумышленник не остановился и решил уничтожить также их общую с потерпевшей квартиру», - сообщили представители ведомства. Мужчина наполнил квартиру газом и подорвал её. Ущерб, который преступник нанёс многоквартирному 5-этажному дому, был оценён в 2 миллиона гривен.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статьям 115, 187 и 194 УК Украины. Его обвиняют в умышленном убийстве с особой жестокостью, уничтожении чужого имущества, и причинении имущественного ущерба в особо крупных размерах. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.
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