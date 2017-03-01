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Главная страница → Раздел: УкраинаБразильский боевик ДНР рассказал о войне на востоке Украины
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Бразильский боевик «ДНР» рассказал о войне на востоке Украины


Бразильский боевик ДНР рассказал о войне на востоке Украины
Фото: AmericaRU.com / dnr.today
Бразилец Рафаэль Маркес, арестованный украинскими спецслужбами за участие в террористической деятельности «ДНР», в интервью «Радио Свобода» рассказал о войне на украинском Донбассе.

«Я с детства был большим фанатом России. Все, что связано с Союзом, Россией, было священным для меня. Я учился в России. Хорошим студентом не был, но любил Россию, изучал русский язык, жил с русскими», - рассказал бразилец, уточнив, что поехал на Донбасс бороться с «фашистами», которые, согласно утверждениям российской пропаганды, проводили на Донбассе «этнические чистки».

На востоке Украины Маркес попал в группировку «Призрак». С его слов, война оказалась совсем не такой, как он ожидал. В рядах «ДНР» он столкнулся с тем, против чего пошел воевать – фашизмом, бандитизмом, мародёрством и жестокостью. «Ребята из моего подразделения, по словам (боевиков из группировки – ред.) «Русич», были «обезьянами с Юга Америки»… И мы воевали бок о бок… Мы ели вместе, были в окопах, вместе попадали под огонь, помогали друг другу. А затем «люди-фашисты», думают, что ты «обезьяна», потому что ты родился в другой стране», - заявил Маркес.

Разочаровавшись, бразилец вернулся домой спустя год после приезда. Но не на долго. Служба безопасности Украины выманила Маркеса на украинскую территорию, прислав ему приглашение на работу. Житель Бразилии был арестован прямо в аэропорту. Украинский суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. «Я больше не хочу участвовать в боевых действиях, я против войны. Война - это тратить деньги, ресурсы и человеческие жизни. Лучше договариваться. К сожалению, люди не умеют этого», - констатировал бразилец.
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