Уход за маленькими детьми действительно может повлиять на сон женщин

Фото: AmericaRU.com
Ученые предполагает, что маленький ребенок никак не влияет на сон мужчин. "Я думаю, что эти результаты могут поддержать тех женщин, которые говорят, что они чувствуют себя истощенными", - говорит автор исследования доктор Келли Салливан (Kelly Sullivan) из Южного университета Джорджии.
В исследовании приняли участие около 5800 человек, которые рассказали как долго они обычно спят, а также, сколько дней они чувствовали себя уставшими в прошлом месяце. Авторы также проанализировали другие различные факторы, как число детей, возраст, индекса массы тела и семейное положение. Для женщин моложе 45 лет наличие детей было единственным фактором, связанным с получением недостаточного количества сна. С каждым ребенком в семье шансы того, что мать не выспится, увеличивались на 50 процентов.
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