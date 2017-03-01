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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУход за маленькими детьми действительно может повлиять на сон женщин
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Уход за маленькими детьми действительно может повлиять на сон женщин


Уход за маленькими детьми действительно может повлиять на сон женщин
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование подтвердила то, что все мамы и так давно знали: уход за маленьким ребенком может привести к проблемам со сном. Результаты эксперимента будут представлены в апреле на ежегодной встрече Американской академии неврологии в Бостоне.

Ученые предполагает, что маленький ребенок никак не влияет на сон мужчин. "Я думаю, что эти результаты могут поддержать тех женщин, которые говорят, что они чувствуют себя истощенными", - говорит автор исследования доктор Келли Салливан (Kelly Sullivan) из Южного университета Джорджии.

В исследовании приняли участие около 5800 человек, которые рассказали как долго они обычно спят, а также, сколько дней они чувствовали себя уставшими в прошлом месяце. Авторы также проанализировали другие различные факторы, как число детей, возраст, индекса массы тела и семейное положение. Для женщин моложе 45 лет наличие детей было единственным фактором, связанным с получением недостаточного количества сна. С каждым ребенком в семье шансы того, что мать не выспится, увеличивались на 50 процентов.
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