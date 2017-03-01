Медбрат снимал на видео обнаженных пациенток

1 марта 2017 года, 11:58

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, медбрат из Пенсильвании снимал на видео обнаженных пациенток.Полиция сообщает, что 45-летний Джеймс Клоз (James Close) из Абингтона, который работает в отделении дерматологии, был арестован 13 февраля после того, как 17-летняя пациентка заметила телефон на полу. В тот момент, когда она переодевалась, устройство снимало видео.Следователи сообщают, что после получения ордера на обыск они нашли более десятка видео на телефоне подозреваемого, на которых были и другие пациентки. "Это вызывает беспокойство. Люди привыкли верить медикам", - сказал окружной прокурор Бакса Мэтт Вайнтрауб (Matt Weintraub)."Мы потрясены действиями бывшего сотрудника, и в полной мере сотрудничаем со следствием", - говорит Сьюзан Филлипс, пресс-секретарь медицинского центра.