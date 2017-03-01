Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:14 am | Чикаго 4:14 am | Сан-Франциско 2:14 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ результате перестрелки в Хьюстоне двое полицейских получили ранения
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В результате перестрелки в Хьюстоне двое полицейских получили ранения


В результате перестрелки в Хьюстоне двое полицейских получили ранения
Фото: AmericaRU.com
В результате перестрелки в юго-западной части Хьюстона два полицейских получили ранения. Один подозреваемый мертв, но ведутся поиски второго, сообщил мэр города Сильвестр Тернер (Sylvester Turner). Стражи порядка рекомендуют американцам не выходить из дома.

Сотрудники правоохранительных органов, которые получили ранения, отправились на вызов о краже со взломом. По словам Тернера, у подозреваемых было несколько единиц украденного оружия, и они открыли огонь по стражам порядка, когда те приблизились к заднему двору.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые в сопровождении нескольких полицейских машин повезли раненых в больницу. Полицейский Ронни Кортес (Ronnie Cortez), получивший несколько огнестрельных ранений, находится в критическом состоянии. Одна из пуль находится в опасной близости к позвоночнику. Хосе Муньос (Jose Munoz) был ранен в ногу и спину. Его травмы считаются не опасными для жизни.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110375
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus