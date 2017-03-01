В результате перестрелки в Хьюстоне двое полицейских получили ранения

Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов, которые получили ранения, отправились на вызов о краже со взломом. По словам Тернера, у подозреваемых было несколько единиц украденного оружия, и они открыли огонь по стражам порядка, когда те приблизились к заднему двору.
На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые в сопровождении нескольких полицейских машин повезли раненых в больницу. Полицейский Ронни Кортес (Ronnie Cortez), получивший несколько огнестрельных ранений, находится в критическом состоянии. Одна из пуль находится в опасной близости к позвоночнику. Хосе Муньос (Jose Munoz) был ранен в ногу и спину. Его травмы считаются не опасными для жизни.
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