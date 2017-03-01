В результате перестрелки в Хьюстоне двое полицейских получили ранения

1 марта 2017 года, 11:27

Фото: AmericaRU.com

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В результате перестрелки в юго-западной части Хьюстона два полицейских получили ранения. Один подозреваемый мертв, но ведутся поиски второго, сообщил мэр города Сильвестр Тернер (Sylvester Turner). Стражи порядка рекомендуют американцам не выходить из дома.Сотрудники правоохранительных органов, которые получили ранения, отправились на вызов о краже со взломом. По словам Тернера, у подозреваемых было несколько единиц украденного оружия, и они открыли огонь по стражам порядка, когда те приблизились к заднему двору.На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые в сопровождении нескольких полицейских машин повезли раненых в больницу. Полицейский Ронни Кортес (Ronnie Cortez), получивший несколько огнестрельных ранений, находится в критическом состоянии. Одна из пуль находится в опасной близости к позвоночнику. Хосе Муньос (Jose Munoz) был ранен в ногу и спину. Его травмы считаются не опасными для жизни.