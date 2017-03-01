Полиция арестовала 99-летнюю старушку, которая очень хотела побывать в тюремной камере

Фото: AmericaRU.com
Женщина позвонила сотрудникам правоохранительных органов Неймеген-Зюйда, города недалеко от границы с Германией, и объяснила странную просьбу тети. Полицейские были счастливы помочь: они приехали к дому Энни, арестовали бабулю, посадили ее в полицейскую машину и отвезли в участок. Она провела за решеткой всего нескольких минут, но, казалось, наслаждалась тем, что ее желание исполнилось.
Быть арестованной входило в список желаний, которые Энни хотела сделать перед смертью. Однако не стоит ждать, что полиция будет столь же доброжелательна с другими желающими побывать за решеткой. "Обычно мы не делаем этого, но для Энни мы сделали исключение. Она провела в камере всего лишь несколько минут. Мы не знаем, почему ей так этого хотелось", - сказал представитель полиции.
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