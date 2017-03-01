В Джорджии пара попала в тюрьму за расистские угрозы на вечеринке по случаю дня рождения ребенка

1 марта 2017 года, 10:52

Фото: AmericaRU.com

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В штате Джорджия пара, которая ехала в колонне машин, размахивая флагами Конфедеративных Штатов Америки и выкрикивая угрозы в отношении афроамериканцев, празднующих день рождения ребенка, была приговорена к тюремному заключению.Хосе "Джо" Торрес (Jose "Joe" Torres) был приговорен к 20 годам тюрьмы с обязательным отбыванием 13 лет. Суд присяжных признал его виновным по трем пунктам обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и создании террористических угроз. Кайла Нортон (Kayla Norton) была приговорена к 15 годам тюрьмы с обязательным отбыванием 6 лет."Это случай, когда группа пьяных людей запугивала граждан из-за цвета их кожи", - сказал Брайан Фортнер, прокурор округа Дуглас. По словам Фортнера, Торрес был одним из тех, кто угрожал убить посетителей вечеринки по случаю дня рождения и выкрикивал расовые оскорбления. Кроме того, он достал огнестрельное оружие из автомобиля и угроза стала реальнее.