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В России ребёнка вернули матери через 2 года после похищения


В России ребёнка вернули матери через 2 года после похищения
Фото: AmericaRU.com / krasproc.ru
Российские правоохранители спустя 2 года поисков вернули матери малолетнего сына, которого похитил его родной отец. Об этом сообщило управление СК РФ по Магаданской области.

Мальчик родился в 2012 году в семье гражданских супругов. Спустя некоторое время они разошлись, и суд постановил оставить ребёнка с матерью. «17 июня 2014 года женщина передала мальчика отцу, по его просьбе, для общения с родственниками, а 22 июня 2014 года она узнала, что бывший гражданский супруг с сыном покинул пределы Магаданской области», - рассказали следователи, отметив, что мужчина переехал с ребёнком в Тверскую область, после чего совсем пропал. На связь с родственниками и друзьями он не выходил.

Найти беглеца удалось только спустя 2 года поисков. «В настоящее время ребенок помещен в социально-реабилитационный центр города Твери, мальчик здоров. Мать ребенка извещена об установлении местонахождения сына и в ближайшие дни выедет за ним», - уточнили в СК. Расследование дела продолжается.
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