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На Донбасс прибыл российский спецназ, - ИС


На Донбасс прибыл российский спецназ, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На оккупированный Донбасс из РФ прибыли несколько подразделений Вооруженных сил РФ – спецназ Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«С целью доукомплектования и повышения боевых возможностей российско-террористических войск, с территории РФ на Донбасс прибыли подразделения российского спецназа из состава 2-х бригад спецназа ГРУ ГШ ВС РФ», - рассказал депутат.

По его данным, в частности, на Донбасс прибыли 10-я отдельная бригада спецназначения Южного военного округа из Молькино и 16-я отдельная бригада спецназначения Западного военного округа из Тамбова.

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