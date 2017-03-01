На Донбасс прибыл российский спецназ, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«С целью доукомплектования и повышения боевых возможностей российско-террористических войск, с территории РФ на Донбасс прибыли подразделения российского спецназа из состава 2-х бригад спецназа ГРУ ГШ ВС РФ», - рассказал депутат.
По его данным, в частности, на Донбасс прибыли 10-я отдельная бригада спецназначения Южного военного округа из Молькино и 16-я отдельная бригада спецназначения Западного военного округа из Тамбова.
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