Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:43 am | Чикаго 2:43 am | Сан-Франциско 12:43 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа параде в Алабаме автомобиль врезался в толпу; 11 человек пострадали
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На параде в Алабаме автомобиль врезался в толпу; 11 человек пострадали


На параде в Алабаме автомобиль врезался в толпу; 11 человек пострадали
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников правоохранительных органов, в пляжном городе Галф Шорз, штат Алабама, автомобиль врезался в толпу участников парада. В результате инцидента 11 человек получили ранения, трое из которых находятся в критическом состоянии.

Представитель администрации города Грант Браун (Grant Brown) сообщил, что группа начала шествие на параде фестиваля Марди Гра, когда автомобиль врезался в толпу. По его словам, это несчастный случай, поскольку полиция не обнаружила в крови виновника аварии алкоголя или наркотических веществ. «Это трагическая случайность», - сказал Браун.

Как сообщают стражи порядка, 74-летний водитель случайно нажал на педаль газа, после чего врезался в группу учеников местной школы. После происшествия мероприятие было отменено.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110365
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus