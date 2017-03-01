На параде в Алабаме автомобиль врезался в толпу; 11 человек пострадали

1 марта 2017 года, 10:34

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, в пляжном городе Галф Шорз, штат Алабама, автомобиль врезался в толпу участников парада. В результате инцидента 11 человек получили ранения, трое из которых находятся в критическом состоянии.Представитель администрации города Грант Браун (Grant Brown) сообщил, что группа начала шествие на параде фестиваля Марди Гра, когда автомобиль врезался в толпу. По его словам, это несчастный случай, поскольку полиция не обнаружила в крови виновника аварии алкоголя или наркотических веществ. «Это трагическая случайность», - сказал Браун.Как сообщают стражи порядка, 74-летний водитель случайно нажал на педаль газа, после чего врезался в группу учеников местной школы. После происшествия мероприятие было отменено.