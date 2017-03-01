На параде в Алабаме автомобиль врезался в толпу; 11 человек пострадали

Фото: AmericaRU.com
Представитель администрации города Грант Браун (Grant Brown) сообщил, что группа начала шествие на параде фестиваля Марди Гра, когда автомобиль врезался в толпу. По его словам, это несчастный случай, поскольку полиция не обнаружила в крови виновника аварии алкоголя или наркотических веществ. «Это трагическая случайность», - сказал Браун.
Как сообщают стражи порядка, 74-летний водитель случайно нажал на педаль газа, после чего врезался в группу учеников местной школы. После происшествия мероприятие было отменено.
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