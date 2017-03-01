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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖительницу Флориды обвиняют в осуществлении медицинской практики без лицензии
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Жительницу Флориды обвиняют в осуществлении медицинской практики без лицензии


Жительницу Флориды обвиняют в осуществлении медицинской практики без лицензии
Фото: AmericaRU.com / iStockPhoto / © timhughes
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 48-летнюю жительницу Джексонвилла, штат Флорида, за осуществление медицинской практики без лицензии.

По словам стражей порядка, Эми Сюзанн Полман (Amy Suzanne Pohlman) была освобождена из тюрьмы до суда после внесения залога в размере 50 тысяч долларов. Она рассказала СМИ, что это недоразумение. "Мое руководство, на которое я работала, и соглашение с партнерами было вполне законно - ничего не было скрыто с самого начала", - сказала Полман.

Полман, которая выдавала себя за медицинскую сестру и имеет степень доктора философии, утверждает, что она - зарегистрированная практикующая медсестра. По ее словам, ее взяли на должность медицинской сестры-администратора в центр Ponte Vedra Home Care в октябре 2015 года. В настоящее время она сотрудничает со следствием.
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