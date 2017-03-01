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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ курином сэндвиче Subway только 50 процентов курицы
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В курином сэндвиче Subway только 50 процентов курицы


В курином сэндвиче Subway только 50 процентов курицы
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование под руководством канадской телерадиовещательной корпорации бьет тревогу относительно еды в фаст-фудах. CBC совместно со специалистами лаборатории ДНК-анализа объектов дикой природы Университета Трент проверили курицу из пяти основных ресторанов быстрого питания - и результаты их удивили.

В эксперименте участвовали блюда из McDonald`s, Wendy`s, A&W, Tim Hortons` Grilled Wrap и Subway. К счастью для любителей фаст-фуда, большая часть мяса содержала от 85 до 90 процентов куриного ДНК, но не в Subway. Исследование показало, что в жареной курице ресторана быстрого питания было лишь 53,6 процента ДНК цыпленка, а в сэндвиче - только 42,8 процента.

Так если в курином сэндвиче нет курицы, то что же в нем? Анализ показал, что это соя - общая добавка в индустрии быстрого питания. Таким нехитрым способом Subway получает большую прибыль.
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