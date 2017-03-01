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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСреди молодых людей растет число случаев рака прямой и толстой кишки
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Среди молодых людей растет число случаев рака прямой и толстой кишки


Среди молодых людей растет число случаев рака прямой и толстой кишки
Фото: AmericaRU.com
В последние десятилетия среди пожилых людей снижается количество случаев рака прямой и толстой кишки. Врачи всегда считали, что эти два вида рака редко встречаются у молодых, но ученые сообщили о резком росте случаев рака толстой кишки среди взрослых в возрасте от 20 до 30 лет, что является тревожной тенденцией.

Подавляющее большинство случаев колоректального рака все еще встречается у пожилых людей, причем почти 90 процентов из них диагностируется у людей старше 50 лет. Специалисты Американского общества рака проанализировали темпы заболеваемости раком и обнаружили, что случаи рака толстой кишки устойчиво снижаются среди американцев, родившихся между 1890 и 1950 годами, но увеличиваются для каждого поколения, рожденного с 1950 года. Они пока не уверены, почему это происходит.

По мнению ученых, в этом году доктора диагностируют 13500 новых случаев рака прямой и толстой кишки у американцев моложе 50 лет. Они заявили, что на увеличение уровня заболеваемости среди молодых могли повлиять такие факторы, как нездоровый образ жизни, курение, частое употребление красного мяса, недостаточная активность, злоупотребление алкоголем, хронические заболевания и другие.
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