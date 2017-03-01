Среди молодых людей растет число случаев рака прямой и толстой кишки

Фото: AmericaRU.com
Подавляющее большинство случаев колоректального рака все еще встречается у пожилых людей, причем почти 90 процентов из них диагностируется у людей старше 50 лет. Специалисты Американского общества рака проанализировали темпы заболеваемости раком и обнаружили, что случаи рака толстой кишки устойчиво снижаются среди американцев, родившихся между 1890 и 1950 годами, но увеличиваются для каждого поколения, рожденного с 1950 года. Они пока не уверены, почему это происходит.
По мнению ученых, в этом году доктора диагностируют 13500 новых случаев рака прямой и толстой кишки у американцев моложе 50 лет. Они заявили, что на увеличение уровня заболеваемости среди молодых могли повлиять такие факторы, как нездоровый образ жизни, курение, частое употребление красного мяса, недостаточная активность, злоупотребление алкоголем, хронические заболевания и другие.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Ученые рассказали, как справиться с хронической болью →
- Чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью сердца мужчин →
- Люди похожи на свои имена? Ученые говорят, что да →
- Двенадцать бактерий несут наибольшую опасность для здоровья человека →
- Почему зависимость от смартфона рушит жизни? →
- Сонливые подростки более склонны к преступлениям, как и взрослые →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110359
http://www.americaru.com/news/110359