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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне обвинили США в экономической блокаде РФ
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Россияне обвинили США в «экономической блокаде» РФ


Россияне обвинили США в экономической блокаде РФ
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, обвинил оппонентов нынешнего президента США Дональда Трампа в «экономической блокаде» России. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Новому президенту США сходу пришлось столкнуться с прочно утвердившимся в американской элите антироссийским настроем, разделяемым, по сути, всеми основными звеньями американского политического сословия… Оппоненты Трампа продолжают нагнетать русофобию как один из центральных элементов массированной кампании по дискредитации нового руководства США», - заявил дипломат, напомнив о законопроекте, усложняющем снятие санкций с РФ.

«Наши недоброжелатели в Конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях… В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути, организовать нечто вроде экономической блокады России», - выдвинул обвинения Рябков.

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