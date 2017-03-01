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Главная страница → Раздел: В миреРоссия и Китай наложили вето на резолюцию ООН по недопущению применения химоружия в Сирии
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Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН по недопущению применения химоружия в Сирии


Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН по недопущению применения химоружия в Сирии
Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Rick Bajornas
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, которая предусматривает введение санкций против применяющих химоружие властей Сирии. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отметим, что резолюция была разработана 42 представительствами стран в Совбезе ООН, среди которых США, Франция и Великобритания. Документ предусматривает запрет на поставку вертолётов официальным властям Сирии, уличённым в применении химоружия на своей территории. В нём также прописанные адресные санкции в отношении сирийских властей и организаций.

В ходе голосования РФ и КНДР заблокировали документ. Россияне даже назвали резолюцию «одиозной и ущербной», а своё вето - «сигналом» Западу о том, что «продвигаться вперед в сирийском урегулировании» можно только «путём сотрудничества» с ними.

Отметим, что такие действия Москвы были резко раскритикованы постпредами Великобритании и Франции в Совбезе ООН Мэттью Райкрофтом и Франсуа Делаттром. Дипломаты обвинили россиян в том, что они покрывают преступления сирийского режима.

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