В ЕС договорились об отмене виз для украинцев

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«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в результате неофициального соглашения, заключенного Европарламентом и переговорщиками Совета во вторник», - рассказали дипломаты.
Данное решение позволит украинцам без оформления виз находится на территориях стран-членов ЕС 90 дней из 6 месяцев в целях бизнеса, туризма, или по семейным делам. По предварительным данным, безвиз вступит в силу уже летом этого года.
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