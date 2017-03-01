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В ЕС договорились об отмене виз для украинцев


В ЕС договорились об отмене виз для украинцев
Фото: AmericaRU.com
Европарламент и Совет ЕС достигли неформального соглашения об отмене визового режима для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Европейского парламента.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в результате неофициального соглашения, заключенного Европарламентом и переговорщиками Совета во вторник», - рассказали дипломаты.

Данное решение позволит украинцам без оформления виз находится на территориях стран-членов ЕС 90 дней из 6 месяцев в целях бизнеса, туризма, или по семейным делам. По предварительным данным, безвиз вступит в силу уже летом этого года.

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