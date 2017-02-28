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Наследник Samsung обвиняется во взяточничестве и растрате


Наследник Samsung обвиняется во взяточничестве и растрате
Фото: AmericaRU.com
Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения фактическому главе компании Samsung Ли Чже Ёну (Lee Jae-yong), который обвиняется во взяточничестве и растрате. Он стал руководителем Samsung в 2014 году после того, как его отец и глава компании перенес сердечный приступ.

48-летний Ли был арестован 17 февраля по подозрению в участии в коррупционном скандале, который привел к импичменту президента Пак Кын Хе (Park Geun-hye). По словам представителя прокуратуры, аналогичные обвинения были также предъявлены четырем другим руководителям.

Сотрудники правоохранительных органов смогли найти доказательства по делу о даче взятки подруге президента Цой Сун Силь (Choi Soon-sil). Ли обвиняется в даче взятки в размере 43 миллиардов вон (около 38 миллионов долларов), часть которой пошла на оплату занятий конным спортом дочери Цой.
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