Наследник Samsung обвиняется во взяточничестве и растрате

Фото: AmericaRU.com
48-летний Ли был арестован 17 февраля по подозрению в участии в коррупционном скандале, который привел к импичменту президента Пак Кын Хе (Park Geun-hye). По словам представителя прокуратуры, аналогичные обвинения были также предъявлены четырем другим руководителям.
Сотрудники правоохранительных органов смогли найти доказательства по делу о даче взятки подруге президента Цой Сун Силь (Choi Soon-sil). Ли обвиняется в даче взятки в размере 43 миллиардов вон (около 38 миллионов долларов), часть которой пошла на оплату занятий конным спортом дочери Цой.
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