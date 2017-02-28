Ученые рассказали, как справиться с хронической болью

Фото: AmericaRU.com
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Pain». По данным Национального института здоровья, ежедневно около 25 миллионов взрослых американцев страдают от хронической боли. Специалисты Университета Пердью в Индианаполисе проанализировали данные более 50 здоровых взрослых в возрасте от 60 до 77 лет.
С помощью специальных устройств ученые измерили модуляцию боли – то, как центральная нервная система передает и воспринимает боль. Они обнаружили, что характер боли связан с физической активностью. В частности, взрослые, которые занимались спортом в умеренном или интенсивном темпе, меньше чувствовали боль и были способны лучше подавлять ее. Департамент здравоохранения рекомендует заниматься физической активностью, по меньшей мере, 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут – в интенсивном.
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