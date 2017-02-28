У детей и собак аналогичный уровень социального интеллекта

Фото: AmericaRU.com
Ученые проанализировали способность испытуемых к различным видам познания. В эксперименте приняли участие 105 детей, 552 собаки и 106 шимпанзе. Исследователи обнаружили сходные закономерности в структуре социального интеллекта. Более того, было выявлено, что социальный интеллект собак более развит, чем у шимпанзе, которые, как известно, являются ближайшими родственниками человека.
Приматы справились с тестами, которые оценивали их пространственное мышление, но коммуникативные навыки им пока не по силам, чего нельзя сказать о собаках. Предыдущие исследования показали, что дети, как правило, начинают развивать свои навыки социального общения, когда достигают возраста девяти месяцев.
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