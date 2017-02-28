Экономика США выросла на 1,9 процента в четвертом квартале

28 февраля 2017 года, 20:00

Фото: AmericaRU.com

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В четвертом квартале темпы роста экономики США выросли на 1,9 процента, что совпало с предварительно объявленными данными.Прирост валового внутреннего продукта - стоимости всех произведенных товаров и услуг- снизился. В среднем экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 2,1 процента в годовом исчислении. Потребительские расходы, большая часть экономики, выросли на 3 процента, говорится в заявлении Министерства торговли.Результаты укрепляют ведущую роль потребителей в развитии экономики, чему способствуют жесткий рынок труда, низкие затраты по займам и рост доверия. Оптимистический настрой относительно обещаний Дональда Трампа (Donald Trump) снизить налоги, уменьшить контроль инфраструктуры и обеспечить ее восстановление также стимулировали инвестирование в бизнес, что способствовало росту ВВП.