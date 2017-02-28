Чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью сердца мужчин

28 февраля 2017 года, 19:42

Фото: AmericaRU.com

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Мужчины, которые ранее злоупотребляли алкоголем, имеют менее эластичные стенки артерий, снабжающие сердце кровью, что повышает риск развития проблем с сердцем, показало новое исследование.В то время как алкоголь в умеренных количествах связан с улучшением здоровья сердца, чрезмерное потребление спиртного – ухудшает здоровье сердца в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пишут исследователи в журнале «Journal of the American Heart Association». "Жесткие стенки артерий является важным показателем старения сердечно-сосудистой системы, а также повышают, связанный с болезнями сердца, риск смерти", - говорит ведущий автор эксперимента Дара О`Нилл (Darragh O`Neill) из Университетского колледжа Лондона.Неэластичность стенок артерий тесно связана с высоким кровяным давлением и ишемической болезнью сердца, среди других заболеваний, пишут ученые. В исследовании приняли участие почти 4 тысячи человек. Три четверти выборки составляли мужчины.