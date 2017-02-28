В магазинах Kay Jewelers и Jared the Galleria of Jewelry сотрудникам предлагают секс в обмен на продвижение по карьерной лестнице

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По словам истцов, старшие коллеги относятся к молодым сотрудникам, как к гарему, позволяя себе прикосновения и унижения. Кроме того, в обмен на продвижение по карьерной лестнице и безопасность рабочих мест вышестоящее начальство требует секс, передает Washington Post.
Первый иск по делу был подан в 2008 году, когда сотрудницы конгломерата утверждали, что регулярно подвергаются сексуальным домогательствам, получают низкую зарплату и лишаются возможности карьерного роста. Компания Sterling, штаб-квартира которой находится в Акроне, штат Огайо, управляет около 1500 магазинов в Соединенных Штатах. Руководители материнской компании Signet Jewelers, в том числе генеральный директор Марк Лайт (Mark Light), одни из тех, кого обвиняют в требовании предоставить сексуальные услуги, говорится в судебных документах.
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