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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ магазинах Kay Jewelers и Jared the Galleria of Jewelry сотрудникам предлагают секс в обмен на продвижение по карьерной лестнице
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В магазинах Kay Jewelers и Jared the Galleria of Jewelry сотрудникам предлагают секс в обмен на продвижение по карьерной лестнице


В магазинах Kay Jewelers и Jared the Galleria of Jewelry сотрудникам предлагают секс в обмен на продвижение по карьерной лестнице
Фото: AmericaRU.com
Около 250 женщин и мужчин обвинили одну из крупнейших в стране ювелирных компаний, которая работает под брендами Kay Jewelers и Jared the Galleria of Jewelry, в том, что в ней находится рассадник сексуальных домогательств.

По словам истцов, старшие коллеги относятся к молодым сотрудникам, как к гарему, позволяя себе прикосновения и унижения. Кроме того, в обмен на продвижение по карьерной лестнице и безопасность рабочих мест вышестоящее начальство требует секс, передает Washington Post.

Первый иск по делу был подан в 2008 году, когда сотрудницы конгломерата утверждали, что регулярно подвергаются сексуальным домогательствам, получают низкую зарплату и лишаются возможности карьерного роста. Компания Sterling, штаб-квартира которой находится в Акроне, штат Огайо, управляет около 1500 магазинов в Соединенных Штатах. Руководители материнской компании Signet Jewelers, в том числе генеральный директор Марк Лайт (Mark Light), одни из тех, кого обвиняют в требовании предоставить сексуальные услуги, говорится в судебных документах.
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