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В Техасе уволили сотрудницу пиццерии, оскорбившую полицейского


В Техасе уволили сотрудницу пиццерии, оскорбившую полицейского
Фото: AmericaRU.com
В Остине, штат Техас, менеджер пиццерии Southside Flying Pizza принял решение уволить одного из своих сотрудников, вручившего полицейскому квитанцию об оплате, на которой были написаны оскорбления.

В субботу вечером страж порядка Нито Дельгадо-Эберхард (Nito Delgado-Eberhardt) зашел в заведение и заказал пиццу. Позже он рассказал о том, что случилось в пиццерии, написав пост на Фейсбуке. «Надеялся перекусить по дороге, но вместо этого получил от кассира порцию плохого настроения. Последней каплей стало то, что она фотографировала патрульную машину в то время, как перед камерой показывала неприличный жест. Хорошие времена. Квитанция является доказательством того факта, что деньги были потрачены не зря, и мы узнали об этом месте. Пиццу мы НЕ съели», - написал сотрудник правоохранительных органов.

По словам менеджера пиццерии, он был шокирован действиями работника. "Это тот момент, когда за обслуживание мы просим прощения у клиентов, но даже в большей степени у сотрудников полиции, которые работают на благо нашего общества", - сказал он.
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