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Самые лучшие и худшие штаты для проживания


Самые лучшие и худшие штаты для проживания
Фото: AmericaRU.com
Как говорится в новом докладе, опубликованном журналом «News & World Report», юг Соединенных Штатов - не самое лучшее место для проживания. Список штатов, в которых лучше всего жить, был составлен на основании мнения жителей.

Каждый штат был оценен по семи категориям. Составители рейтинга учли мнение американцев относительно здравоохранения, образования, экономики, правительства, возможностях, инфраструктуры и уровня преступности в штатах. Массачусетс оказался на вершине список за программы в областях образования и здравоохранения. Нью-Гемпшир, жители которого отметили расовое равенство в области образования и гендерное равенство, оказался на втором месте.

Южные штаты обосновались в самом конце рейтинга. По мнению американцев, Миссисипи и Луизиана – два двоечника, которые не справляются со здравоохранением и образованием. Однако их тоже есть за что похвалить: обеспечение безопасности, прозрачность деятельности правительства, доступность жилья и низкий уровень долгов за обучение среди выпускников.
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