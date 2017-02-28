Самые лучшие и худшие штаты для проживания

Фото: AmericaRU.com
Каждый штат был оценен по семи категориям. Составители рейтинга учли мнение американцев относительно здравоохранения, образования, экономики, правительства, возможностях, инфраструктуры и уровня преступности в штатах. Массачусетс оказался на вершине список за программы в областях образования и здравоохранения. Нью-Гемпшир, жители которого отметили расовое равенство в области образования и гендерное равенство, оказался на втором месте.
Южные штаты обосновались в самом конце рейтинга. По мнению американцев, Миссисипи и Луизиана – два двоечника, которые не справляются со здравоохранением и образованием. Однако их тоже есть за что похвалить: обеспечение безопасности, прозрачность деятельности правительства, доступность жилья и низкий уровень долгов за обучение среди выпускников.
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