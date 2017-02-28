Единственный в мире образец металлического водорода исчез из лаборатории

28 февраля 2017 года, 18:10

Фото: AmericaRU.com

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В прошлом месяце исследователям Гарвардского университета впервые в истории удалось создать металлический водород, который при комнатной температуре может проводить электрический ток без сопротивления. Его называют «Священным Граалем» физики высоких давлений.К созданию этого материала ученые стремились в течение последних восьми десятилетий. Однако единственный образец исчез из лаборатории. Металлический водород хранился в алмазной наковальне при температуре, близкой к абсолютному нулю, и, по словам исследователей, утерян или превратился в газ."Маловероятно, что мы сможем его найти при комнатной температуре. Он мог затеряться в алмазной пыли или просто вернулся в газообразное состояние", - сказал Исаак Сильвера (Isaac Silvera). Ученым удалось сжать образец металлического водорода до 495 ГПа (около 4,9 миллионов атмосфер), и материал стал блестящим. При чрезвычайно высоком давлении один из алмазов не выдержал и разлетелся.