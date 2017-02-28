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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине информатора ДНР приговорили к 3 с половиной годам тюрьмы
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В Украине информатора «ДНР» приговорили к 3 с половиной годам тюрьмы


В Украине информатора ДНР приговорили к 3 с половиной годам тюрьмы
Фото: AmericaRU.com / gp.gov.ua
Украинский суд приговорил к 3 с половиной годам тюрьмы 36-летнюю жительницу города Торецка, которая делилась с боевиками «ДНР» информацией об украинских войсках. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

«До июля 2015 года 36-летняя жительница Торецка поддерживала связь со своей знакомой из города Горловки (под контролем «ДНР» - ред.), которая работала на террористов и была членом так называемого «министерства государственной безопасности» террористической организации «ДНР». Женщина передавала своей знакомой информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и военнослужащих Вооруженных Сил Украины», - рассказали представители прокуратуры, отметив, что информатор, будучи диспетчером службы такси, получала данные о ВСУ преимущественно от водителей.

Суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном ст.260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности). Её приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы.
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