В Украине информатора «ДНР» приговорили к 3 с половиной годам тюрьмы

Фото: AmericaRU.com / gp.gov.ua
«До июля 2015 года 36-летняя жительница Торецка поддерживала связь со своей знакомой из города Горловки (под контролем «ДНР» - ред.), которая работала на террористов и была членом так называемого «министерства государственной безопасности» террористической организации «ДНР». Женщина передавала своей знакомой информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и военнослужащих Вооруженных Сил Украины», - рассказали представители прокуратуры, отметив, что информатор, будучи диспетчером службы такси, получала данные о ВСУ преимущественно от водителей.
Суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном ст.260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности). Её приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы.
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