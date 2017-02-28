Люди похожи на свои имена? Ученые говорят, что да

Фото: AmericaRU.com
Исследование специалистов университета Хебрю показывает, что люди действительно похожи на свои имена. Доктор Рут Майо (Ruth Mayo), специалист по социальной психологии, заявляет, что внешний вид человека формируется под влиянием имени. Результаты серии из восьми исследований, в которых людям показывали цветные фотопортреты незнакомых людей, показали, что наблюдателям часто удавалось угадывать имя человека, опираясь лишь на внешность.
Наблюдатели угадывали имя в 38% случаев, при этом статистика допускает случайное предположение на уровне не выше 25%.
«Наше исследование показывает, что люди действительно похожи на свое имя. Возможно, это происходит по тому, что мы становимся теми, кем нас видят другие люди», - считает доктор Майо.
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