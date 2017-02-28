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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия пустила на запчасти корабли ВМС Украины в Крыму, захваченные в ходе аннексии
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Россия пустила на запчасти корабли ВМС Украины в Крыму, захваченные в ходе аннексии


Россия пустила на запчасти корабли ВМС Украины в Крыму, захваченные в ходе аннексии
Фото: AmericaRU.com / vmsu.info
Украинские военные корабли, захваченные в Крыму в ходе аннексии, используются россиянами в качестве «доноров». Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко в интервью «5 каналу», передаёт Укринформ.

«Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают», - рассказал Воронченко.

«У них (у россиян – ред.) постоянно курсирует "Сирийский экспресс", большие десантные корабли постоянно на переходах в море и тот самый наш "Константин Ольшанский" используется как корабль-донор. "Тернополь", "Луцк" используются для их малых противолодочных кораблей, которые несут "вахту" возле наших газовых месторождений», - уточнил военный.

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