Россия пустила на запчасти корабли ВМС Украины в Крыму, захваченные в ходе аннексии

Фото: AmericaRU.com / vmsu.info
«Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают», - рассказал Воронченко.
«У них (у россиян – ред.) постоянно курсирует "Сирийский экспресс", большие десантные корабли постоянно на переходах в море и тот самый наш "Константин Ольшанский" используется как корабль-донор. "Тернополь", "Луцк" используются для их малых противолодочных кораблей, которые несут "вахту" возле наших газовых месторождений», - уточнил военный.
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