50% видов животных на Земле исчезнет к 2100 году

28 февраля 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что каждый шестой вид на Земле сегодня находится под угрозой исчезновения, но эта статистика ухудшится – порядка 50% видов животных на планете может исчезнуть к 2100 году. Отчет был обнародован группой ученых во время конференции Biological Extinction в Ватикане.По словам авторов исследования, «живая ткань мира ускользает от нас словно сквозь пальцы, и это требует больших усилий по защите». Пол Эрлих (Paul Ehrlich), биолог из Стэнфордского университета, называет главную причину массового вымирания животных – образ жизни богатых западных стран.«В настоящее время эти страны выкачивают ресурсы планеты и уничтожают экосистемы с беспрецедентной скоростью. Мы хотим построить шоссе через Серенгети, чтобы получить больше редкоземельных минералов для создания наших мобильных телефонов. Мы вылавливает всю рыбу из моря, разрушаем коралловые рифы, выбрасывает углекислый газ в атмосферу. Вопрос заключается в том: как мы это остановим?» - отметил Эрлих.