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Главная страница → Раздел: УкраинаГлава полиции Донбасса обнародовал имена полицейских, перешедших на сторону боевиков
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Глава полиции Донбасса обнародовал имена полицейских, перешедших на сторону боевиков


Глава полиции Донбасса обнародовал имена полицейских, перешедших на сторону боевиков
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
Глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин обнародовал данные бывших украинских полицейских, перешедших на сторону боевиков «ДНР».

«Мы должны знать тех людей, которые предали присягу, предали свою страну в угоду "Шариковым из ДНР", стали холуями на службе террористов», - написал Аброськин в Facebook, обнародовав, помимо прочего, и фотографии 29 предателей.

«"Сотрудники-разведчики супердержавы ДНР". Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, следят за ними, а также и за боевиками, выполняя волю своих "хозяев"», - добавил глава полиции Донбасса.

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