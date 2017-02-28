Глава полиции Донбасса обнародовал имена полицейских, перешедших на сторону боевиков

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
«Мы должны знать тех людей, которые предали присягу, предали свою страну в угоду "Шариковым из ДНР", стали холуями на службе террористов», - написал Аброськин в Facebook, обнародовав, помимо прочего, и фотографии 29 предателей.
«"Сотрудники-разведчики супердержавы ДНР". Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, следят за ними, а также и за боевиками, выполняя волю своих "хозяев"», - добавил глава полиции Донбасса.
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