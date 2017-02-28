SpaceX позволит космическим туристам облететь Луну уже в следующем году

Фото: AmericaRU.com / SpaceX
Для этих целей компания собирается использовать ракету Falcon Heavу. На борту капусулы Dragon сможет находиться два частных пассажира. Имена туристов пока не разглашаются, однако известно, что места уже «забронированы» - они заплатили большую часть стоимости полета вокруг Луны. Пассажиры уже начали первые тесты здоровья на пригодности к полету.
В капсуле Dragon может находиться экипаж из 7 человек. Но во время этих полетов два пассажира будут единственными людьми на борту, поскольку корабль будет пилотироваться компьютерной системой. Полет вокруг Луны будет длиться около недели. «Они пролетят вокруг Луны по петле. Проскользят рядом с поверхностью, уйдут немного дальше в космос и затем вернутся на Землю по обратному циклу», - заявил Илон Маск.
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