Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:43 am | Чикаго 5:43 am | Сан-Франциско 3:43 am
Главная страница → Раздел: В миреТрамп уверяет, что не звонил в Россию последние 10 лет
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп уверяет, что не звонил в Россию последние 10 лет


Трамп уверяет, что не звонил в Россию последние 10 лет
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп продолжает упорно отрицать слухи о его связях с российскими властями. Об этом сообщило издание The Washington Times.

На встрече с бизнесменами Трампу поставили вопрос о том, будет ли назначен специальный прокурор по расследованию его возможных связей с Кремлём. Президент ответил отрицательно, добавив, что он вообще не звонил в Россию последние 10 лет.

Позже по данному вопросу высказался официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. «Специальный прокурор для чего? (…) Сколько людей должны сказать, что там (в деле о связях окружения Трампа с РФ – ред.) ничего нет, прежде чем вы поймете, что там ничего нет? (…) Уже полгода в СМИ появляется один материал за другим по одной и той же теме. И никаких конкретных данных впоследствии выявлено не было», - заявил американец.

Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Кремля в окружении Трампа.

Читайте также: ФБР отказалось опровергать слухи о связях Трампа с Москвой.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110321
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus