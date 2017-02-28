Трамп уверяет, что не звонил в Россию последние 10 лет

Фото: AmericaRU.com
На встрече с бизнесменами Трампу поставили вопрос о том, будет ли назначен специальный прокурор по расследованию его возможных связей с Кремлём. Президент ответил отрицательно, добавив, что он вообще не звонил в Россию последние 10 лет.
Позже по данному вопросу высказался официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. «Специальный прокурор для чего? (…) Сколько людей должны сказать, что там (в деле о связях окружения Трампа с РФ – ред.) ничего нет, прежде чем вы поймете, что там ничего нет? (…) Уже полгода в СМИ появляется один материал за другим по одной и той же теме. И никаких конкретных данных впоследствии выявлено не было», - заявил американец.
Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Кремля в окружении Трампа.
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