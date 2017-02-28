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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКоличество просмотров на YouTube достигло миллиард часов ежедневно
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Количество просмотров на YouTube достигло миллиард часов ежедневно


Количество просмотров на YouTube достигло миллиард часов ежедневно
Фото: AmericaRU.com
Сколько раз просмотрен один ролик на YouTube – отследить легко, поскольку у каждого видео есть счетчик. Намного сложнее узнать, как долго зрители просматривают файла на портале. Разработчики YouTube сообщают, что на сегодня ежедневная продолжительность просмотров по всему миру составляет миллиард часов.

Для одного человека просмотр такого количества часов займет 100 тысяч лет. Но на данный момент количество регулярных зрителей портала так велико, что такие показатели стали возможны всего за сутки. Больше половины пользователей просматривают видео с мобильных устройств, и все больше тех, кто предпочитает смотреть ролики без звука.

Общее количество часов просмотра в сутки будет расти, считают эксперты, поскольку все чаще портал предоставляет возможность прямых трансляций.
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