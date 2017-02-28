Если в доме есть такая игрушка, стоит от нее отказаться

Фото: AmericaRU.com
Игрушки в виде животных, изготовленные компанией CloudPets, позволяют хранить и переигрывать голосовые сообщения, а также пересылать их через Интернет. Например, родители, уехавшие в командировку, могут отправить сердечное сообщение ребенку через плюшевого мишку, и оно будет воспроизведено, когда малыш взаимодействует с игрушкой. Недавно стало известно, что логины, пароли и голосовые записи владельцев таких игрушек хранились в открытой базе данных – они были доступны всем, кто знал, где искать.
Интернет-эксперт по вопросам безопасности Трой Хант (Troy Hunt) одним из первых обнаружил эту проблему. Он и другие специалисты уведомляли CloudPets несколько раз, но компания не предпринимала никаких шагов. По этой причине пользователям советуют отказаться от использования игрушек, чтобы сохранить свои личные данные.
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