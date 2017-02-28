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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе пьяные боевики ворвались в школу, - разведка
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На Донбассе пьяные боевики ворвались в школу, - разведка


На Донбассе пьяные боевики ворвались в школу, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На оккупированном Донбассе группа вооруженных пророссийских боевиков ворвались в школу в учебное время. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Трое вооруженных военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (армейского корпуса «ЛНР») в состоянии сильного алкогольного опьянения зашли в общеобразовательную школу в городе Хрустальний», - рассказали разведчики.

По их данным, пророссийские боевики «сорвали проведение уроков, а также угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой».

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