На Донбассе пьяные боевики ворвались в школу, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Трое вооруженных военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (армейского корпуса «ЛНР») в состоянии сильного алкогольного опьянения зашли в общеобразовательную школу в городе Хрустальний», - рассказали разведчики.
По их данным, пророссийские боевики «сорвали проведение уроков, а также угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой».
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