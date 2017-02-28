В возрасте 36 лет умер актер Нил Финглетон, сыгравший великана в «Игре престолов»

28 февраля 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Актер Нил Финглетон (Neil Fingleton), который имел рост больше 2 метров, поэтому был выбран на роль великана среди одичалых в сериале «Игра престолов», скончался в минувшую субботу. Ему было 36 лет.В 2007 году Финглетон попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий мужчина Великобритании. Никакой подробной информации мести смерти актера не сообщается, известно лишь, что он скончался от сердечной недостаточности.Нил Финглетон родился в Дареме, на северо-востоке Англии. С детства он был намного выше своих сверстников. В юности он играл за баскетбольную команду университета Северной Каролины и колледжа Святого Креста в Вустере, штат Массачусетс. Он также недолго играл в Американской малой лиге, пока не начал актерскую карьеру. Он также снялся в «47 ронинах», «Люди Икс. Первый класс» и телесериале «Доктор Кто».