В возрасте 36 лет умер актер Нил Финглетон, сыгравший великана в «Игре престолов»

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
В 2007 году Финглетон попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий мужчина Великобритании. Никакой подробной информации мести смерти актера не сообщается, известно лишь, что он скончался от сердечной недостаточности.
Нил Финглетон родился в Дареме, на северо-востоке Англии. С детства он был намного выше своих сверстников. В юности он играл за баскетбольную команду университета Северной Каролины и колледжа Святого Креста в Вустере, штат Массачусетс. Он также недолго играл в Американской малой лиге, пока не начал актерскую карьеру. Он также снялся в «47 ронинах», «Люди Икс. Первый класс» и телесериале «Доктор Кто».
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