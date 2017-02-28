Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:12 am | Чикаго 4:12 am | Сан-Франциско 2:12 am
Главная страница → Раздел: НекрологВ возрасте 36 лет умер актер Нил Финглетон, сыгравший великана в Игре престолов
Некролог
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В возрасте 36 лет умер актер Нил Финглетон, сыгравший великана в «Игре престолов»


В возрасте 36 лет умер актер Нил Финглетон, сыгравший великана в Игре престолов
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Актер Нил Финглетон (Neil Fingleton), который имел рост больше 2 метров, поэтому был выбран на роль великана среди одичалых в сериале «Игра престолов», скончался в минувшую субботу. Ему было 36 лет.

В 2007 году Финглетон попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий мужчина Великобритании. Никакой подробной информации мести смерти актера не сообщается, известно лишь, что он скончался от сердечной недостаточности.

Нил Финглетон родился в Дареме, на северо-востоке Англии. С детства он был намного выше своих сверстников. В юности он играл за баскетбольную команду университета Северной Каролины и колледжа Святого Креста в Вустере, штат Массачусетс. Он также недолго играл в Американской малой лиге, пока не начал актерскую карьеру. Он также снялся в «47 ронинах», «Люди Икс. Первый класс» и телесериале «Доктор Кто».
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110313
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 808
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus