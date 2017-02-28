В годовщину гибели Немцова США призвали Россию наказать виновных

Фото: AmericaRU.com / nemtsov.ru/Вадим Ахметов
Спикер Госдепа Марк Тонер напомнил, что Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Замоскворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. «Хотя Борис Немцов ушел, его дух живет в молодых и зрелых россиянах, стремящихся построить более демократическое и процветающее общество», - отметил американец.
Он призвал российское правительство сделать всё возможное, чтобы «люди, ответственные за убийство Немцова, были привлечены к ответственности».
Российский оппозиционер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года 4-мя выстрелами в спину на мосту, недалеко от Кремля. Российские силовики арестовали пятеро уроженцев Чечни, которые подозреваются в совершении данного преступления. По версии следствия, непосредственный убийца оппозиционера – Заур Дадаев, заказчик – Руслан Мухудинов. Примечательно, что они состояли в батальоне полка «Север» МВД Чечни.
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