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Главная страница → Раздел: ЭкономикаТрамп хочет увеличить военные расходы на 54 миллиардов долларов
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Трамп хочет увеличить военные расходы на 54 миллиардов долларов


Трамп хочет увеличить военные расходы на 54 миллиардов долларов
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) намерен урезать расходы для многих «политически чувствительных» программ федерального правительства - образования, окружающей среды, науки и бедность - для защиты экономической безопасности и финансирования вооруженных сил США. Он предложил увеличить военных расходы на 54 миллиарда долларов за счет сокращения невоенных программ.

План входит в проект федерального бюджета, подготовленного чиновниками Белого дома, на следующий год. При этом Шон Спайсер, пресс-секретарь Президента, пообещал, что «эти программы будут защищены, Трамп будет держать свое слово перед американским народом».

Критики считают, что это предложение не будет реализовано. «Я не знаю, как можно забрать 54 миллиарда без массового закрытия целых отделов, - отмечает Билл Хогланд, старший вице-президент Центра политики. – Осмелюсь предположить, что это предложение окажется мертво по прибытии даже с Конгрессом, контролируемым республиканцами».
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