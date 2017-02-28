Трамп хочет увеличить военные расходы на 54 миллиардов долларов

Фото: AmericaRU.com
План входит в проект федерального бюджета, подготовленного чиновниками Белого дома, на следующий год. При этом Шон Спайсер, пресс-секретарь Президента, пообещал, что «эти программы будут защищены, Трамп будет держать свое слово перед американским народом».
Критики считают, что это предложение не будет реализовано. «Я не знаю, как можно забрать 54 миллиарда без массового закрытия целых отделов, - отмечает Билл Хогланд, старший вице-президент Центра политики. – Осмелюсь предположить, что это предложение окажется мертво по прибытии даже с Конгрессом, контролируемым республиканцами».
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