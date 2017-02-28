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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВолна угроз взрыва коснулась еврейских центров в 18 штатах всего за один день
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Волна угроз взрыва коснулась еврейских центров в 18 штатах всего за один день


Волна угроз взрыва коснулась еврейских центров в 18 штатах всего за один день
Фото: AmericaRU.com
Более 30 еврейских центров и школ в 18 штатах стали объектами угроз взрыва всего за одни сутки – 27 февраля. Эта волна добавила напряжения в растущий список антисемитских инцидентов по всей территории США.

Полиция и СМИ сообщают, что угрозы в адрес еврейских центров зафиксированы на Аляске, в Северной Каролине, Пенсильвании, Нью-Йорке, Дэлавере, Мичигане и других штатах. Это была серия звонков о заложенных бомбах, однако реальных устройств правоохранители нигде не нашли.

Большинство центров были эвакуированы, снайперы проверили помещения и никаких опасных предметов не обнаружили. «Уровень угроз поразителен. Мы сделаем все, что в наших силах, для борьбы с этой волной антисемитизма», - Джонатан (Jonathan A. Greenblatt), руководитель Антидиффамационной лиги.
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