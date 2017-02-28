Волна угроз взрыва коснулась еврейских центров в 18 штатах всего за один день

Фото: AmericaRU.com
Полиция и СМИ сообщают, что угрозы в адрес еврейских центров зафиксированы на Аляске, в Северной Каролине, Пенсильвании, Нью-Йорке, Дэлавере, Мичигане и других штатах. Это была серия звонков о заложенных бомбах, однако реальных устройств правоохранители нигде не нашли.
Большинство центров были эвакуированы, снайперы проверили помещения и никаких опасных предметов не обнаружили. «Уровень угроз поразителен. Мы сделаем все, что в наших силах, для борьбы с этой волной антисемитизма», - Джонатан (Jonathan A. Greenblatt), руководитель Антидиффамационной лиги.
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