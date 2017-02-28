Россия отправила на Донбасс 61-й «гумконвой»

Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
По данным МЧС РФ, занимающего доставкой груза на Донбасс, в своих грузовиках они отправили через украинскую границу 300 тонн продовольственных наборов: «молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки».
Информацию частично подтвердили украинские пограничники. «Всего с 5:25 до 6:15 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. «гумконвоя» в составе 25 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно якобы детское питание», - рассказали украинцы.
Они уточнили, что со своим «гумконвоем» россияне в очередной раз нарушили международное гуманитарное право, так как проигнорировали категорический запрет Киева, а также не позволили украинским пограничникам и таможенникам принть участие в досмотре и оформлении «гуманитарного» груза.
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