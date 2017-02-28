Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:42 am | Чикаго 2:42 am | Сан-Франциско 12:42 am
Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия отправила на Донбасс 61-й гумконвой
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Россия отправила на Донбасс 61-й «гумконвой»


Россия отправила на Донбасс 61-й гумконвой
Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
Россияне отправили на оккупированный Донбасс 61-й по счету так называемый «гуманитарный конвой». Украинскую границу незаконно пресекли 25 российских грузовиков.

По данным МЧС РФ, занимающего доставкой груза на Донбасс, в своих грузовиках они отправили через украинскую границу 300 тонн продовольственных наборов: «молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки».

Информацию частично подтвердили украинские пограничники. «Всего с 5:25 до 6:15 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. «гумконвоя» в составе 25 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно якобы детское питание», - рассказали украинцы.

Они уточнили, что со своим «гумконвоем» россияне в очередной раз нарушили международное гуманитарное право, так как проигнорировали категорический запрет Киева, а также не позволили украинским пограничникам и таможенникам принть участие в досмотре и оформлении «гуманитарного» груза.

Читайте также: Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110305
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus